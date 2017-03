Verval strafvordering in zaak rond dood 14-jarige Priscilla uit Huizingen

Het was in zijn woning in Huizingen dat het meisje in 2012 overleed nadat ze was mishandeld en vernederd en verschillende pillen had moeten slikken. Naast De Valck waren ook twee tieners bij de zaak betrokken, maar wie welke rol had gespeeld, is nooit helemaal duidelijk geworden. En ook de precieze doodsoorzaak is nooit aan het licht gekomen Het lichaam van Priscilla werd achteraf gedumpt in een veld in Dworp.

De raadkamer zou zich deze week uitspreken over het dossier. Maar verdachte De Valck stapte op 11 januari uit het leven waardoor de strafvordering komt te vervallen. De twee minderjarigen in het dossier zullen zich wel nog moeten verantwoorden voor de jeugdrechter.