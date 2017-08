Vervoer huishoudelijk afval Vlaams-Brabant voortaan via binnenvaart

De Vlaams-Brabantse intercommunales Haviland en EcoWerf gaan hun huishoudelijk afval voortaan via het water vervoeren naar de verbrandingsovens van Indaver in Doel. Daarover werd samen met Waterwegen & Zeekanaal NV een akkoord gesloten. Dat zou jaarlijks zo’n 2.400 vrachtwagenritten uitsparen.

Het eerste schip met afvalcontainers zette op 12 juli vanuit Vilvoorde koers richting Doel. De verbrandingsovens liggen echter niet vlakbij de waterweg. Dus er komen uiteindelijk toch nog vrachtwagens aan te pas om het afval ter plaatse te krijgen. Maar dat gaat slechts om een beperkte afstand. “Elk jaar 2400 vrachtwagens minder in de file. Geweldig nieuws voor Vlaams-Brabant, waar het verkeer vandaag te vaak vast zit”, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Ook Waterwegen en Zeekanaal NV reageert verheugd. “Dit duurzaam initiatief is een mooi voorbeeld van het alternatief dat de binnenvaart biedt voor het wegtransport. Het past perfect in onze ambitie om het aandeel van binnenvaart in de logistieke vervoersketen gevoelig te verhogen in het belang van de mobiliteit in Vlaanderen. Bovendien draagt deze aanpak ook bij aan een vermindering van de ecologische voetafdruk”, zegt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van Waterwegen en Zeekanaal NV.

De provincie Vlaams-Brabant keurde zopas de milieuvergunning goed voor op- en overslag van restafval op de loskade van EcoWerf in Wilsele. Eind 2017 zal ook EcoWerf het afval over het water vervoeren.