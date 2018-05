Veulenborrel voor Darko in provinciedomein Huizingen

In het provinciedomein in Huizingen is vandaag een veulenborrel gehouden voor Darko. Dat is het veulen dat daar op 20 april geboren werd. Het 'kleine' boerenpaard weegt 60 kilogram en is 1 meter en 10 cm groot. Voluit heet de nieuwgeborene Darko van 't Provinciedomein van Huizingen.