Viaduct Vilvoorde stevig genoeg voor extra rijstroken

De bekendste én beruchtste brug van Vlaanderen, het viaduct van Vilvoorde, werd veertig jaar geleden in gebruik genomen. Volgend jaar beginnen de werken voor de herinrichting van de Brusselse Ring en dan zal het viaduct mogelijk verbreed worden. Maar daarvoor moet eerst nagegaan worden of de constructie daarvoor wel stevig genoeg is. Het ziet ernaar uit dat dat het geval is.

De Werkvennootschap is de organisatie van de Vlaamse Overheid die grote en complexe mobiliteitsprojecten coördineert. Die heeft een gespecialiseerde boorfirma en een hoogtewerkersbedrijf onder de arm genomen om de betonkwaliteit van het viaduct van Vilvoorde te onderzoeken. “Dat wil zeggen dat we kernen boren in de pijlers van het viaduct. Die kernen worden dan naar een labo gestuurd en daar wordt onderzocht hoe sterk het beton nog is," legt Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit.

Niet alle pijlers van het viaduct worden gecontroleerd want dat zijn er meer dan veertig. Maar met uitgebreide steekproeven krijgen de inspecteurs een goed idee van de conditie van het viaduct.

“Het viaduct is nog in goede staat, het werd ontworpen voor een levensduur van zo'n honderd jaar. Het viaduct is nu veertig jaar oud. Hoe lang het viaduct precies nog kan meegaan, proberen we met deze inspecties in kaart te brengen. We onderzoeken ook of het eventueel nodig is om verstevigingen aan te brengen tijdens de grote werken aan de Ring," aldus nog Struyf.

