Vicepremier Reynders: liever renovatie Koning Boudewijnstadion dan Eurostadion

Didier Reynders (MR), vicepremier in de federale regering, zei vanmiddag dat hij voorstander is van een renovatie van het bestaande Koning Boudewijnstadion, eerder dan van de bouw van het Eurostadion in Grimbergen. Reynders antwoordde dit op een vraag van federaal parlementslid Inez De Coninck (N-VA) uit Opwijk.

Gisteren opperde Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) het voorstel om het dossier van het Eurostadion over te hevelen naar het federale niveau omdat, als het dossier in Brussel blijft, “Vlaanderen sowieso zal tegenwerken”. Inez De Coninck (N-VA-), federaal parlementslid uit Opwijk vindt die overheveling geen goed idee en zei vanmiddag in het parlement dat ze te vinden is voor een renovatie van het Koning Boudewijnstadion, het vroegere Heizelstadion.

Toen ze naar het standpunt van de regering vroeg, antwoordde vicepremier Didier Reynders, die premier Michel verving, dat ook hij gewonnen is voor renovatie. “Ik blijf voorstander van de renovatie van het Heyzelstadion. Ik denk dat het beter is voor Brussel om het te doen binnen het Brussels gewest.” Op de vraag of het netelige dossier naar de federale regering moet verhuizen, antwoordde Reynders: “We zijn bereid om iets te doen op federaal vlak, waarom niet? Maar wel met alle overheden en met een globale aanpak.”

Reynders voegde er nog aan toe dat ook hij betreurt dat Brussel -zonder enige vorm van overleg- besliste om het Eurostadion in Grimbergen neer te poten.