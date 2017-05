Videohouse uit Vilvoorde capteert exclusief bezoek Trump aan België

Bij het televisiefaciliteitenbedrijf Videohouse in Vilvoorde schakelen ze vandaag en morgen een versnelling hoger. De NAVO heeft immers Videohouse aangeduid om exclusief het hele bezoek van Trump aan ons land in beeld te brengen. Daardoor zijn er gedurende twee dagen 130 mensen van Videohouse aan de slag in en rond de NAVO-gebouwen.