Vier avonden lang genieten van Winterfloridylle in Plantentuin Meise

In de Plantentuin in Meise kan je vanaf vanavond vier avonden lang genieten van het evenement Winterfloridylle. Dat is een winterfeest waarbij de seizoensplanten extra in de kijker worden geplaatst, met onder andere een licht-en vuurspektakel. In het nieuws op RINGtv krijg je woensdag al een voorsmaakje.