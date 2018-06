Vier gemeenten uit Vlaams-Brabant zijn 'toegankelijke gemeente'

Lennik, Machelen, Tienen en Aarschot mogen zich een jaar lang ‘toegankelijke gemeente’ noemen. Ze kregen daar vandaag het handvest van de provincie Vlaams-Brabant voor. Dit is de apotheose van de campagne ‘jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!’. 33 gemeenten uit de provincie kregen een jaar de tijd om een tienpuntenprogramma voor meer toegankelijkheid te realiseren.

De campagne ‘Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!’ omvatte tien punten waar de gemeenten, samen met On Wheels en inter, een jaar lang aan konden werken. Belangrijke punten uit het programma waren het screenen van parkeerplaatsen en handelszaken, de organisatie van een toegankelijk evenement, het organiseren van een knelpuntenwandeling en een overlegmoment met de gebruiker.

De gemeenten Lennik, Machelen, Tienen en Aarschot voldeden aan deze criteria en behaalden rechtstreeks het handvest van toegankelijke gemeente.

De gemeenten Affligem, Asse, Halle, Kapelle-Op-den-Bos, Liedekerke, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde, Zaventem en Zemst in onze regio krijgen nog tot 1 september om één of twee punten in orde te brengen.