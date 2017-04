Vier miljoen euro tegen wateroverlast in Molenbeekvallei Beersel en Rode

De Vlaamse overheid gaat 4 miljoen investeren tegen de wateroverlast in de Molenbeekvallei in Beersel en Sint-Genesius-Rode. De Molenbeekvallei is een zeer idyllische plek dicht bij Brussel. Maar bij extreme weersomstandigheden zet het water van de Molenbeek regelmatig de dorpskernen van Sint-Genesius-Rode, Alsemberg, de wijk Gravenhof en de industriezone van Lot blank.

Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) keurde daarom het landinrichtingsplan voor de Molenbeekvallei goed. Dat totaalplan wordt de volgende jaren op het terrein gerealiseerd door de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de betrokken gemeenten en de provincie.

Het plan bevat heel wat maatregelen, verdeeld over negen verschillende deelzones vanaf de bron van de Molenbeek in het Zoniënwoud tot de monding in de Zenne. De verschillende maatregelen moeten de wateroverlast in de streek aanzienlijk verminderen, maar hebben ook aandacht voor de andere kwaliteiten van de Molenbeekvallei. De vallei wordt versterkt op het vlak van natuur, cultuurgeschiedenis, landschap en recreatie. Het gebied wordt beter doorwandelbaar en er komen veilige fietsverbindingen. Er gaat ook aandacht naar de talloze watermolens die de Molenbeek telde, de toeristische troeven worden versterkt en er wordt ook gedacht aan extra natuurlijke speelplekken.

De meest strategische deelprojecten zijn de inschakeling van de Geevaertvijver in Sint-Genesius-Rode in het waterbergingssysteem en de optimalisatie van het bestaande provinciaal wachtbekken in Elsemheide. Ik het raam hiervan wil de Vlaamse Landmaatschappij ook een vijver, eigendom van de VUB-ULB, verwerven. Zulke waterbergingsmaatregelen zijn ook gepland in de vallei van de Kwadebeek. Voorts zal de Molenbeek opnieuw open gelegd worden in de Vanderveldenlaan en het provinciedomein van Huizingen.

Het totale project zal bijna 8 miljoen euro kosten. Minister Joke Schauvliege neemt daarvan bijna 4 miljoen voor haar rekening. Andere financierende partners zijn de provincie Vlaams-Brabant (1,5 miljoen euro), de gemeente Beersel (1,4 miljoen euro), de gemeente Sint-Genesius-Rode (0,8 miljoen euro, het vormingscentrum Destelheide (0,08 miljoen euro) en de Europese Unie (0,35 miljoen euro). De eerste spadesteek wordt in het najaar van 2018 verwacht.