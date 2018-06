Vier partners realiseren een groenere dorpskern voor Drogenbos

Een groenere dorpskern voor Drogenbos. Dat wil de gemeente samen met de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei de komende maanden realiseren. Dat zal gebeuren door onder meer door de open ruimte rondom het gemeentehuis, kerk en begraafplaats her in te richten en meer groen in de straten te voorzien.

Vandaag bestaat driekwart van Drogenbos uit industriegebied en woningen. Amper vijf procent is publieke open ruimte. Daar komt verandering in, want vier partners pompen samen 845.000 euro in verschillende projecten die Drogenbos een groenere dorpskern moeten geven.

“Momenteel zijn er vier projecten bezig,” zegt burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus – LB), “het eerste is het moerasgebied, gevolgd door de begraafplaats. Op termijn nemen we de tuin rond het gemeentehuis onder handen en ook het binnentuingebied tussen de Sterstraat en de Kuikenstraat.”

Identiteit creëren

De bestaande groene ruimten moeten door de nieuwe projecten verbonden en opgewaardeerd worden. Daarvoor sneuvelen eerst een vijftigtal oude bomen aan de begraafplaats. Later komt er een klein park met zitbanken en meer groen. Drogenbos wil zo beantwoorden aan de wens van vele inwoners voor een mooiere en volwaardige dorpskern. “We moeten een identiteit creëren,” zegt schepen van Openbare Leefomgeving Steve Roobaert. “Onze locatie is bijzonder, we liggen tussen het kosmopolitische Brussel en het Pajottenland.”

Drogenbos maakt ook deel uit van het Project Zennevallei, een provinciaal plan dat de volledige omgeving wil opwaarderen, dus ook straten en groene plekjes bij mensen thuis. “Drogenbos is een verstedelijkt dorp naast de hoofdstad,” legt Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Ann Schevenels uit, “in dit soort van gemeenten wonen mensen dicht bij elkaar waardoor we de open ruimten kwalitatief moeten invullen. We moeten daarbij ook aandacht hebben voor de grote tuinen die er zijn.”