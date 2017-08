Vier transitparkings aan rand Brussel zullen ten laatste in 2020 operatief zijn

Ten laatste in 2020 zullen al 4 transitparkings aan de rand van het Brussels Gewest een feit zijn. Goed voor zo’n 5.000 parkeerplaatsen. De transitparkings moeten pendelaars aanmoedigen om hun auto aan de rand van de stad achter te laten en over te schakelen op het openbaar vervoer.

Vandaag zijn er amper 1.700 parkeerplaatsen op de bestaande transitparkings. Dat aantal wil minister van Mobiliteit Pascal Smet (Sp.a) op termijn optrekken naar 10.000 parkeerplaatsen. 5.000 ervan zullen al tegen het einde van deze regeerperiode of ten laatste in 2020 gerealiseerd zijn. Dat bevestigde het kabinet van Brussels minister Smet in La Libre Belgique en La Dernière Heure.

Zo wordt het aantal parkeerplaatsen aan de transitparking aan het COOVI (Anderlecht) opgetrokken van 200 naar 1.350. Die werken zullen dit najaar nog starten. De vernieuwde parking Stalle (Ukkel) moet 1.000 parkeerplaatsen opleveren, de parking Esplanade (Heizel) 1.500 plaatsen. De huidige (openlucht) parking in Kraainem zal plaats maken voor een parkeertoren. Goed voor nog eens 1.000 extra parkeerplaatsen. Maar die toren zal wellicht pas in 2020 gerealiseerd worden.

Ook wil Smet transitparkings aanleggen in Sint-Agatha-Berchem, het UZ Jette en Bordet. Maar de realisatie hiervan zal niet voor morgen zijn. De bedoeling is dat alle parkings dezelfde tarieven hanteren en geïntegreerd worden in het vervoersnet van de MIVB.