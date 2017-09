Vierarmen- en Leonardtunnel tijdelijk dicht voor onderhoudswerken

Meerdere keren per jaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) periodieke onderhoudswerken uit aan de tunnels in ons land. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden en het controleren van verlichting. Om de hinder voor het verkeer zo beperkt klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s nachts plaats. Overdag zijn de tunnels altijd open.

Volgende maand vinden er onder meer onderhoudswerken plaats aan de Vierarmentunnel en Leonardtunnel. Een overzicht:

Vierarmentunnel: 16 en 17 oktober

Tijdens de nachten van maandag 16 en dinsdag 17 oktober (22u – 05u) wordt er gewerkt in de Vierarmentunnel. Eerst in de tunnelkoker richting Waterloo, de nacht nadien in de koker richting Zaventem. Het verkeer waarvoor de koker is afgesloten rijdt tijdelijk via het bovenliggende kruispunt.



Leonardtunnel (niveau -2): 18 en 19 oktober

Tijdens de nachten van woensdag 18 en donderdag 19 oktober (22u – 05u) wordt er gewerkt in de Leonardtunnel (niveau -2). Eerst in de tunnelkoker richting Waterloo, de nacht nadien in de koker richting Zaventem. Verkeer op de Ring (R0) dat richting Zaventem rijdt, wordt de E411 richting Namen opgestuurd en moet keren over de brug van Overijse. Verkeer op de R0 dat richting Waterloo rijdt, wordt de E411 richting Brussel opgestuurd en moet keren onder het viaduct van Oudergem.



Leonardtunnel (niveau -1): 23 oktober

Tijdens de nacht van maandag 23 oktober (22u – 05u) wordt er gewerkt in de Leonardtunnel (niveau -1) in beide richtingen. De tunnelkokers zijn dan in beide richtingen afgesloten. Verkeer dat via de E411 richting Namen rijdt, wordt op de R0 richting Waterloo gestuurd en moet keren op het kruispunt van Groenendaal. Verkeer dat via de E411 richting Brussel rijdt, wordt op de R0 richting Zaventem gestuurd en moet keren op het kruispunt van Vierarmen. (foto archief RINGtv)