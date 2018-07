Vierarmentunnel afgesloten door ongeval met vrachtwagen

De binnenring is momenteel volledig afgesloten ter hoogte van de Vierarmentunnel door een ongeval met een vrachtwagen. Daardoor staat er 10 kilometer file. De civiele bescherming is ter plaatse om water uit te delen.

Bij het inrijden van de tunnel heeft een vrachtwagen het dak geraakt. Alles opruimen neemt volgens het Vlaams Verkeerscentrum enige tijd in beslag. Ook wordt er gevreesd dat er nog brokstuken naar beneden vallen. Daarom wordt de volledige tunnel afgesloten, met alle gevolgen vandien.

Op de binnenring is het momenteel één uur aanschuiven. Er staat in totaal 10 kilometer file. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt daarom aan om via de buitenring of bovengronds te rijden, maar daar ook lopen de wachttijden intussen op.

Omdat gevreesd wordt dat er nog brokstukken naar beneden kunnen vallen, is de tunnel afgesloten”, aldus de brandweer. “De inspectie is ter plaatse, maar de hinder kan nog zo’n twee uur in beslag nemen.”

Foto: Wikipedia/Michiel1972