Vijf dagen kamperen voor een plekje in de instapklas De Rinkeling Brussegem

Rik, Mattis en Finn. Dat zijn de kindjes die nu volgens de procedure aan de schoolpoort van de Vrije Basisschool Rinkeling in de Dorpsstraat in Brussegem zeker zijn van hun plaats. Hun ouders, grootouders, kennissen, kamperen sinds woensdag onafgebroken aan de poort. Ze gaan het wel nog even moeten volhouden want de inschrijvingen starten pas maandag. De ouders hebben intussen een meldingslijst aangelegd. Opmerkelijk maar de ouders hopen dat de rij zo lang mogelijk wordt. “Vanaf 31 kindjes kunnen klassen gesplitst worden. En we zitten met de enorme vraag voor plaatsen hier echt heel dichtbij. Dat betekent dat we in feite oproepen dat er nog ouders uit Brussegem hun kind hier inschrijven. In 2015 waren er 29 geboorten in Brussegem. Als er nog enkele kindjes komen, is het objectief voor twee klasjes behaald", besluit Hilde De Coster, een van de grootouders die kamperen aan de schoolpoort.

Schepen Mario Vandevelde (Open Vld) vertelde eerder deze week op RINGtv al dat Merchtem in de toekomst wil werken met een centraal aanmeldingssysteem voor alle scholen nadat er ook aan de lagere school Ten Bos in Peizegem ouders hun tenten hadden opgeslagen. (Bekijk ook de reportage: ‘Vanaf volgend schooljaar werkt ook Merchtem met centraal aanmeldingsregister’)