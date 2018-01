Vijf jaar met uitstel voor vrouw uit Dilbeek die man neerstak

Een 56-jarige vrouw uit Dilbeek die haar partner doodde met een messteek, is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel. Volgens haar advocaten was de vrouw jarenlang mishandeld en werden de feiten uitgelokt door het slachtoffer. De rechter volgde die visie niet en veroordeelde de vrouw voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie om te doden.

Was de beklaagde dader of slachtoffer? Dat was de inzet van het proces over de dood van een 53-jarige man uit Dilbeek. In juni 2015 werd hij om het leven gebracht met een messteek in de borst. Volgens de advocaten van de familie van de man ging het om doodslag of zelfs moord, maar de verdediging pleitte dat de feiten waren uitgelokt.

Partnergeweld

Het koppel had geregeld ruzie waarbij er al eens klappen vielen. De man werd in het verleden veroordeeld voor partnergeweld. Volgens de verdediging had de vrouw er op 5 juni 2015 genoeg van en wilde ze haar partner verlaten. Het kwam tot een hoogoplopende ruzie, waarbij de 56-jarige vrouw een keukenmes in de hand nam en het slachtoffer in de borst stak. Het mes raakte een slagader, waardoor de man ter plaatse stierf.

Het parket had 7 jaar cel geëist, maar de rechtbank was een stuk milder. De vrouw werd vandaag veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel. Volgens de rechter was er geen sprake van uitlokking, maar had de vrouw ook niet de bedoeling om haar partner te doden.