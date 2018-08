Vijf jaar na opening breidt Den Top al uit

In Sint-Pieters-Leeuw is gestart met de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Den Top. En dat is opvallend, want amper vijf jaar geleden opende de school pas een nieuwbouw. Die is nu te klein geworden.

De stalen top op de speelplaats van Den Top is niet meer. Een aannemer heeft hem afgebroken, net als de volledige voorzijde van de basisschool. Het is het startschot van de uitbreiding van de school die pas in 2013 naar de nieuwbouw is verhuisd. Tegen eind 2019 moeten er zes klaslokalen en een sportzaal bijgebouwd zijn. De uitbreiding kost 2 miljoen euro, een bedrag dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid.

“De school wordt niet veel groter. De capaciteit van 230 leerlingen zal iets stijgen, maar het is vooral de bedoeling om het aantal leerlingen per klas te laten dalen. We mikken op 18 leerlingen per klas, vandaag zijn er dat veel meer. Door de uitbreiding kunnen kleuters uit onze deelgemeenten waar enkel kleuteronderwijs is, ook makkelijker doorstromen naar Den Top. De sportzaal tot slot kan na de schooluren door externe verenigingen gebruikt worden,” zegt schepen van Onderwijs Gunther Coppens in Het Laatste Nieuws.

Omgevingswerken

Intussen zijn ook de omgevingswerken aan de school begonnen. Door de uitbreiding verhuist de ingang van de school naar de Mekingenweg. Maar omdat die straat te klein is, wordt een schoolzone ingericht aan de Vahouchestraat.

Daar komt een kiss&ride-zone, een verhoogd voetpad en een oversteekplaats. Binnenkort wordt ook de automatische slagboom geplaatst die de Mekingenweg moet afsluiten net voor en net na schooltijd.

Foto: Archieffoto