Vijf verdachten van cannabisplantage opgepakt in Vilvoorde

De politie van de zone VIMA kwam de plantage op het spoor na een melding van een woninginbraak. Toen de inspecteurs de woning doorzochten, roken ze een lichte cannabisgeur en troffen ze ook gedroogde cannabisresten aan.

Achter de woning ontdekten ze vervolgens een loods met daarin een installatie voor de kweek van zo’n 1.700 cannabisplanten. Toen de politie de loods wilde betreden, sloeg een aanwezige op de vlucht. De politie zette de achtervolging in en kreeg daarbij de hulp van de helikopter van de federale politie. De man alsook vier van zijn kompanen werden opgepakt. Het gaat om twintigers die hun woonplaats hebben in België en Nederland. Een vijfde verdachte is van Algerijnse origine.