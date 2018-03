Vijfde Belgian Icon-toestel Brussels Airlines voorgesteld: de Aerosmurf

Vandaag is op Brussels Airport het vijfde iconische vliegtuig van Brussels Airlines voorgesteld, de Aerosmurf. Na zeven maanden, 1.415 inzendingen en 14 verfdagen is de Airbus A320 klaar om de Belgische kleuren te dragen in heel Europa en ver daar buiten.

De Aerosmurf is het vijfde vliegtuig dat wordt toegevoegd aan de reeks Belgian Icons. Die reeks bestaat uit uniek beschilderde vliegtuigen die tonen waar België trots op is. Eerder gingen al toestellen in het teken van Magritte, de Belgische Rode Duivels, Kuifje en muziekfestival Tomorrowland de lucht in.

Veertien artiesten werkten veertien dagen non-stop aan het elf meter hoge en 37,56 meter lange design van de Aerosmurf. Als winnares van de wedstrijd die vooraf ging aan de creatie van het toestel, volgde de Italiaanse Marta Mascellani het designproces van dichtbij achter de schermen. Morgen vliegt het toestel haar naar huis, met in de cockpit haar broer die piloot is bij Brussels Airlines.

De eerste vlucht van de Aerosmurf is voorzien voor morgenvroeg om 9u50, dan staat een vlucht naar Londen op het programma. Het volledige vluchtschema van het nieuwe Belgian Icon-toestel vind je op de website van Brussels Airlines.