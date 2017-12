Vijfde inbraak in twee maanden tijd bij FC Negenmanneke

Voetbalclub FC Negenmanneke uit Sint-Pieters-Leeuw kreeg woensdagnacht voor de zoveelste keer inbrekers over de vloer. Het is al de vijfde inbraak in twee maanden tijd en de elfde in vier jaar. De dieven gingen aan de haal met drank- en voedingswaren, voetbaltruitjes en een televisietoestel. Ze deden ook hun behoefte in de douches.