Vijftien maanden cel voor smokkelen 2.000 zeepaardjes

Het parket had 18 maanden gevraagd omdat deze praktijken ernstige schade toebrengen aan de biodiversiteit. Het zeepaardje is immers een bedreigde diersoort. Maar volgens de verdediging waren de beklaagden zich van geen kwaad bewust. Ze hadden de diertjes de voorbije 2 jaar verzameld toen ze werkten op vissersboten van een Chinees bedrijf in Sierra Leone in Afrika. De dieren waren volgens de verdediging bij het vissen in de netten terecht gekomen en werden nadien gedroogd. Nog volgens de advocaat is het in China een normale zaak om zeepaardjes te eten. Dat wordt vooral gebruikt als medicijn tegen rugklachten en andere kwaaltjes. Maar aan die uiteenzetting hechtte de rechter weinig geloof. De drie beklaagden werden veroordeeld tot 15 maanden cel waarvan de helft met uitstel.