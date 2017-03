Vijverfestival Dilbeek verwelkomt 76-jarige André Brasseur

Het Vijverfestival in Dilbeek duurt dit jaar opnieuw 2 dagen. Op vrijdag 7 juli wordt het festival op gang getrapt door André Brasseur. Met zijn hammondorgel werd hij wereldberoemd in de jaren ’60 en ’70 en verkocht hij miljoenen platen. Zijn grootste hit was ‘Early Bird Satellite’ uit 1965. Maar door een burn-out eind jaren ’70 deemsterde hij weg.

“Gelukkig wisten Jimmy Dewit en Jan Delvaux hem in 2015 te motiveren om toch weer te gaan optreden”, vertelt Vijverfestival-woordvoerder Guy Stevens. Het hoogtepunt beleefde Brasseur vorig jaar tijdens Puppelpop. “Hij speelde er met zijn band vol topmuzikanten in de in Marquee om 12u, een moment waarop de meeste festivalgangers nog slapen. Maar toch zat de tent afgeladen vol. Alle kranten gaven hem 4 of 5 sterren en omschreven zijn optreden als het hoogtepunt van het festival”, aldus Stevens. Dat hoogtepunt mag hij dus deze zomer nog eens overdoen op het Vijverfestival. Welke artiesten zaterdag 8 juli zullen aantreden, wordt binnenkort bekend gemaakt. Hou dus www.vijverfestival.be zeker in de gaten.