Villa Herman Teirlinck voorlopig beschermd als monument

"De villa Herman Teirlinck in Linkebeek is de eerste schrijverswoning van de Vlaamse schrijver Herman Teirlinck. In 1905, toen hij 26 was, liet hij een afgelegen schrijverswoonst bouwen in de idyllische Koekoekvallei ten zuiden van de dorpskern van Linkebeek", aldus minister-president Geert Bourgeois. "Teirlinck maakte zelf de bouwplannen op. De cottagewoning is goed bewaard en is één van de meest spraakmakende schrijverswoningen in Vlaanderen uit de periode 1900-1914."

Teirlinck woonde in de villa van 1905 tot 1921 en hij maakte er zijn debuut als romanschrijver van stadsnovellen. "Het originele concept, de ruimteverdeling en de originele interieurafwerking van de schrijverswoning bleven goed bewaard en geven een duidelijk beeld van de wooncultuur van de Vlaamse schrijver op het platteland."

Na de voorlopige bescheming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Zo heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. BInnen een periode van 9 maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

(Foto Agentschap Onroerend Erfgoed)