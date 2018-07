Villa Marc Sleen staat te koop

Twee jaar na de dood van Marc Sleen zet zijn weduwe Catharina Kochuyt de woning van de striptekenaar te koop. Die is gelegen aan de rand van het Zoniënwoud in Hoeilaart.

Rondom de ‘Villa Le Clôs Fleuri’ – zoals de woning officieel noemt - heeft het groen vrij spel. Bewust, omdat Sleen tot rust kwam in de natuur.Volgens de makelaar is de woning rond 1930 gebouwd in opdracht van een bouwkundige met een koloniaal verleden.

Sleen woonde er van 1957 tot aan zijn dood en vond er heel wat inspiratie voor zijn Nero-stripreeks.Fans die het ultieme collector's item van Marc Sleen willen bemachtigen, zullen wel diep in de geldbeugel moeten tasten. De villa kost 650.000 euro.

De gemeente Hoeilaart heeft geen plannen om de villa aan aan te kopen. "Onze prioriteit is de verdere uitbouw van het voormalige tramstation in het dorpscentrum tot een themacafé rond de figuur van Sleen en zijn stripfiguren", aldus burgemeester Tim Vandenput.

Bovendien schrikt de locatie Hoeilaart ook af. "De villa ligt op afgelegen locatie buiten het dorpscentrum en dus minder geschikt om uit te bouwen tot een museum. In Brussel heb je bovendien al een museum over Sleen. Een aantal voorwerpen uit de woning zoals de werktafel van Sleen zijn daar vorig jaar ook al naar toe verhuisd", besluit Vandenput.