Vilvoorde dringt schuldenlast met de helft terug

De stad Vilvoorde is er tijdens deze legislatuur in geslaagd om de schuldenlast te halveren van 28 tot 14 miljoen euro. Het nieuws werd gisterenavond bekendgemaakt tijdens de bespreking van de begroting 2018 die door een ruime meerderheid in de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Het goede nieuws in verband met de schuldenlast kwam van schepen van Financiën Jo De Ro (Open Vld). Die wees er op dat het huzarenstukje - vermindering van de schuld van 28 miljoen naar 14 miljoen euro - kon worden gerealiseerd ondanks het feit dat er de afgelopen jaren in Vilvoorde nog fors kon worden geïnvesteerd. Dat zal ook in 2018 het geval zijn. Zo is in de nieuwe begroting bijvoorbeeld 3,8 miljoen euro voorzien voor de afwerking van de Grote Markt en 1,75 miljoen euro voor sportinfrastructuur in Koningslo. Ook in de scholen De Puzzel en De Groene Planeet wordt fors geïnvesteerd.

Nochtans kwamen, na een doorlichting van de boekhouding van de stad door Audit Vlaanderen, in 2016 een aantal wantoestanden aan het licht. Als gevolg daarvan startte de stad Vilvoorde eind 2016 een tuchtprocedure tegen de financieel beheerder, waarop die zijn ontslag indiende. Begin 2017 legde Vilvoorde met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter klacht neer tegen de man.

De problemen met de boekhouding zijn inmiddels opgelost.