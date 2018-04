Vilvoorde eert kunstenaar Jean Portaels

Vandaag precies 200 jaar geleden werd in Vilvoorde Jean Portaels geboren. Portaels was een van de invloedrijkste 19de eeuwse Belgische schilders. In Vilvoorde zijn onder meer straten, pleinen, een ziekenhuis en een een kunstacademie naar hem vernoemd maar het grote publiek weet amper wie hij was en wat hij betekend heeft.

Portaels ziet het levenslicht in de Zennestad op 30 april 1841 in een gegoede familie. Zijn vader is was brouwer, de brouwerij stond hier waar nu de Lidl is gevestigd. Een gloednieuwe muurschildering van de jonge Vilvoordse kunstenaar Wide Verknocke herinnert daar voortaan aan. Jean Portaels ontpot zich als een talentvolle, ambitieuze kunstenaar. Al vroeg reist hij vanuit Vilvoorde naar Zuid-Europa, de Arabische wereld en het Midden-Oosten. Portaels gaat daarom de kunstgeschiedenis in als een van de belangrijkste wegbreiders van het zogenaamde oriëntalisme. Maar vandaag kent haast niemand hem nog. Daar wil de stad Vilvoorde iets aan doen en daarom werd vanmorgen een groots opgezet herdenkingsprogramma voorgesteld dat naast een grote tentoonstelling nog tal van nadere evenementen en activiteiten omvat. De blikvanger wordt ongetwijfeld de tentoonstelling "Portaels Vilvoordenaar en wereldburger". En geen herdenkingsfeest zonder drank natuurlijk. Naar aanleiding van 200 jaar Jean Portaels lanceert ook Vilvoorde ook het Portaelsbier De Sterre, genoemd naar de brouwerij van vader Portaels. Het is verkrijgbaar zolang de evenementen rond Jean Portaels lopen.

