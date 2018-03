Vilvoorde en Machelen geven groen licht voor slimme camera's E19

De ANPR-camera is een nieuwe stap in het vervolmaken van het 'cameraschild' rond de politiezone Vima. De burgemeester van Vilvoorde luidde een paar weken geleden nog de alarmbel in verband met de snelwegparking in Peutie, die vlakbij de fietsersbrug gelegen is. Daar is sprake van een groot probleem van zwerfvuil, de parking staat ook altijd afgeladen vol met vrachtwagens. In dat verband vroeg Hans Bonte permanente camerabewaking en politietoezicht.

Hans Bonte is blij met de komst van de slimme camera's. Die zullen het volgens hem mogelijk maken om de buurt beter in het oog te houden en helpen om een beter beeld te krijgen van wat op de parking in VIlvoorde allemaal gebeurt.