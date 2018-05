Vilvoorde en Machelen hebben grootste aantal inwoners van vreemde origine

5 van de 10 Vlaamse gemeenten met het hoogste percentage inwoners van vreemde herkomst bevinden zich in onze regio. Procentueel heeft Machelen van alle gemeenten in Halle-Vilvoorde het meeste aantal inwoners van vreemde herkomst. In absolute cijfers scoort Vilvoorde het hoogst. De cijfers staan te lezen in de Vlaamse Migratie- en Integratie Monitor.

Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Kraainem en Drogenbos zijn de 5 gemeenten uit onze regio die in de top 10 van Vlaamse gemeenten met de meeste inwoners van vreemde herkomst prijken. In Machelen is ongeveer 50 % van de inwoners van vreemde origine en dat is het hoogste cijfer van Halle-Vilvoorde. In de top 10 van alle Vlaamse gemeenten tellen alleen Maasmechelen, Baarle-Hertog en Genk procentueel meer inwoners van vreemde origine.

Vilvoorde spant dan weer de kroon in absolute cijfers: bijna 22.000 inwoners van Vilvoorde zijn van vreemde afkomst. Maar ook in Zaventem zijn er in totaal ongeveer 15.000 inwoners met vreemde roots. In de Vlaamse top 10 moet Vilvoorde alleen Antwerpen, Mechelen, Genk, Gent en Leuven laten voorgaan.