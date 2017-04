Vilvoorde en Machelen investeren in cameranetwerk

Vilvoorde en Machelen plaatsten in het verleden reeds verschillende camera's met nummerplaatherkenning op hun grondgebied. Nu maakt de politiezone extra geld vrij om meer van die zogenaamde ANPR-camera's te installeren.

Op 12 plaatsen in Vilvoorde en Machelen werden verouderde camera's intussen vervangen. Elders op het grondgebied kwamen er in totaal 8 nieuwe camera's bij en tegen eind mei komen daar nog eens 4 camera's bovenop. De camera's staan opgesteld langs belangrijke invalswegen (onder andere aan de Heirbaan in Machelen en langs de Luchthavenlaan in Vilvoorde). De camera's zijn bedoeld om de diefstallen- en inbrakenplaag tegen te gaan.

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Sp.a) dringt er intussen op aan om ook de camerabeelden in het station van Vilvoorde ter beschikking te stellen van de lokale polite.