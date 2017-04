Vilvoorde en Machelen investeren in uitgebreid cameranetwerk

De politiezone ViMa investeert samen met het Machels en Vilvoords bestuur volop in een hedendaags performant cameranetwerk. Dat moet het toezicht op een aantal kwetsbare plaatsen aanzienlijk verbeteren.

Gelijktijdig wordt aan een aantal invalswegen van Machelen en Vilvoorde werk gemaakt van de versterking van een ANPR-cameranetwerk. Dit netwerk – dat past in de opbouw van een provinciaal netwerk – wil de georganiseerde misdaad tegengaan.

De totale investering van het camera-netwerk bedraagt 610.000 euro. Op dit moment werden reeds 12 verouderde camerapunten vervangen door nieuwe en efficiëntere toestellen. Ook werden op 8 nieuwe plaatsen geïnstalleerd. Tegen eind mei worden nogmaals 4 nieuwe toestellen geïnstalleerd. De administratie Wegen & Verkeer (AWV) belooft de ANPR-camera’s aan de belangrijkste invalswegen – de Heirbaan in Machelen en aan de Schaarbeeklei en de Luchthavenlaan te Vilvoorde – tegen de zomer te installeren.

“Op deze manier nemen de besturen van Vilvoorde en Machelen de verantwoordelijkheid om hun grondgebied beter te beveiligen. We hopen hiermee ook een structurele oplossing te bieden aan de diefstallen– en inbrakenplagen van rondtrekkende bendes in de hotelzone van Diegem en andere kwetsbare delen van Diegem en Machelen”, aldus burgemeester Jean-Pierre De Groef.

Daarmee is de kous niet af. Ook de stationsomgevingen blijven kwetsbare plaatsen voor overlast of misdrijven. “Het blijft echter wachten op de invulling van de belofte van de Minister van Binnenlandse Zaken en Mobiliteit om de camerabeelden in de stations real-time ter beschikking te stellen van de lokale politie ViMa. Het blijft absurd dat de beelden van deze publieke camera’s afgeschermd blijven voor de lokale politie. Ik neem mij voor om nogmaals aan te dringen bij de federale regering om deze absurditeit weg te werken”, vult de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte aan.