Vilvoorde gaat parkeerbeleid evalueren en bijsturen

Het nieuwe parkeerplan is sinds oktober 2016 in werking. Zoals gepland gaat de stad het verkeersplan nu grondig analyseren. Vilvoorde bracht daarom eind maart alle adviesraden en actiegroepen rond de tafel. Daar kregen ze de gelegenheid om hun visie over het parkeerbeleid uit de doeken te doen. Al die informatie wordt nu verwerkt en gebundeld. Deze input zal de basis vormen van de uiteindelijke aanpassingen van het parkeerplan. “We willen hier toch de nodige tijd voor vrijmaken. Een aantal suggesties kunnen immers ook financiële implicaties hebben op onze bestaande afspraken met het parkeerbedrijf. Ook dit willen we dus in detail bekijken. Aangezien de aanpassingen pas in de zomer definitief in voege treden, hebben we in ieder geval nog voldoende tijd om het publiek uitgebreid over de aanpassingen te informeren”, aldus burgemeester Hans Bonte (Sp.a)

Het siert de stad dat ze erkent dat het parkeerplan op niet veel trok, zegt CD&V

De CD&V-oppositie reageert tevreden op de bijsturing. “Eindelijk wordt het parkeerreglement eens grondig herbekeken in al zijn facetten en erkent de stad dat de oorspronkelijke parkeerregeling op niet veel trok. Het siert haar dat ze deze fouten toegeeft en wil rechtzetten”, reageert Peter Van Kemseke (CD&V). “Dit toont ook aan dat het de moeite loont om met adviesraden en inwoners rond de tafel te gaan zitten. Ik ben dan ook niet verbaasd dat zo’n initiatief ook goede ideeën oplevert”, aldus Van Kemseke.