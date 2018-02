Vilvoorde geeft premies voor renovatie handelspanden

Met de steun van de Vlaamse overheid trekt het Vilvoords stadsbestuur de komende drie jaar in totaal 150 000 euro uit in de vorm van premies om investeringen in handelspanden in het kernwinkelgebied mogelijk te maken.

Viviane Schaessens (N-VA), schepen voor lokale economie, leefmilieu en toerisme: “De stad is er zich van bewust dat het kernwinkelgebied een duw in de rug kan gebruiken. De voorbije jaren werden al de Leuvensestraat, Varkensmarkt en Guldenschaapstraat in een volledig nieuw kleedje gestoken, binnenkort opent de nieuwe parking onder de Grote Markt en ook de heraanleg van de markt zelf is gestart. Maar we willen ook bijdragen aan het opwaarderen van het patrimonium in het winkelgebied, om de panden aantrekkelijker te maken voor investeerders en winkeluitbaters.”

De premies kunnen in concreto gebruikt worden voor de gevelrenovatie van een handelspand, de renovatie van een pand om er een geschikte handelszaak van te maken of voor het verhuizen van een zaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied. Eigenaars van handelspanden en winkeluitbaters kunnen dergelijke premie aanvragen: deze bedraagt 80% van de bewezen en aanvaarde kosten, weliswaar met een plafond.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de premie. Zo moet het pand correct stedenbouwkundig vergund zijn, nieuwbouw is niet subsidieerbaar, en enkel de functies horeca, detailhandel en dienstverlening komen in aanmerking. De premies gelden enkel voor het kernwinkelgebied van de stad, zijnde: de Grote Markt met alle zijstraten, Guldenschaapstraat, Varkensmarkt, Nowélei (Jean Baptiste) en Leuvensestraat (van Varkensmarkt tot Leopoldstraat).