Vilvoorde krijgt een echte Wereldbekerstraat

Over een paar weken begint in Rusland het WK voetbal. In Vilvoorde stijgt de WK-koorts nu al zienderogen. De Guldenschaapstraat zal worden omgetoverd in een heuse Wereldbekerstraat. Vilvoordse handelaars doen daarvoor een beroep op 32 klassen uit de Vilvoordse scholen, dat zijn er evenveel als er landen deelnemen aan het WK. Niemand miner dan Dilbekenaar en ex-Rode Duivel Paul Van Himst leidde gisteren de trekking in goede banen.