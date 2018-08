Vilvoorde krijgt grootste onderwaterfilmstudio van Europa

In Vilvoorde bouwt Lites momenteel de grootste onderwaterfilmstudio van Europa. “Het waterbassin van negen meter diep heeft een oppervlakte van 480 vierkante meter. Maar als dat niet groot genoeg is, kunnen we de hele studio onder water zetten,” zegt Wim Michiels.

Lites is een bedrijf dat filmapparatuur verhuurt en heeft heel wat nationale en internationale producties als klant. De studio komt in een groot complex langs de Fabrieksstraat in Vilvoorde - een parallelbaan van de Luchthavenlaan.

Omdat Wim Michiels – eigenaar van Lites en zelf cameraman voor onderwaterscenes- vaststelde dat er heel wat tijd verloren ging aan computerwerk voor onderwaterscenes, bundelde hij al zijn ervaring om zelf een hypermoderne onderwaterfilmstudio te bouwen.

“De studio is 480 vierkante meter groot en is 9 meter diep. Via grote poorten kan een vliegtuig of boot in de studio gereden worden. Als het nodig is, kunnen we de volledige studio onder water zetten, waardoor het wateroppervlak 1250 vierkante meter groot wordt,” aldus Michiels.

De studio - waar 6 miljoen liter water in kan - heeft takelbruggen om boten of vliegtuigen doorheen de gigantische ruimte te laten bewegen. “Ook aan de akoestiek hebben we gedacht. Verder is er speciale verlichting die de kleur en helderheid van het water kunnen aanpassen en met één druk op de knop kunnen we golven tot één meter hoog creëren,” zegt Wim Michiels.

In januari 2019 wordt in Vilvoorde een eerste grote Hollywoodproductie ontvangen. Naast de onderwaterfilmstudio komen er ook nog twee grote filmstudio’s en een fotostudio. Het complex is ook voorzien van kleedkamers, restaurant, sanitair en technische ruimtes.