Vilvoorde laat burgers online deelnemen aan het beleid

In Vilvoorde kunnen de inwoners voortaan via een digitaal platform hun mening ventileren over een aantal projecten die op stapel staan. De inwoners kunnen zelf ook suggesties of plannen overmaken. Het platform werd ontwikkeld door enkele studenten en wordt momenteel al in een tiental steden en gemeenten in België en Nederland gebruikt.

Het stadsbestuur vraagt inwoners hun mening over o.a. het klimaatplan, de aanleg van een tramnetwerk, het plaatsen van elektrische laadpalen en tal van andere projecten en zet daarvoor een nieuw online platform in. “We willen de inwoner de komende jaren centraal stellen bij actuele thema’s en ontwikkelingsprojecten in de stad,” stelt burgemeester Hans Bonte.

Het stadsbestuur hoopt op deze manier ook een groter groep burgers te bereiken. “Fysieke inspraakmomenten leveren ons steeds heel veel nuttige info en suggesties op. Via die digitale weg hopen we nu ook mensen te bereiken die we op informatie- en inspraakavonden, niet bereiken. Onder meer jongeren, jonge gezinnen, mensen met een fysieke beperking hun mening kennen we vaak niet”, zegt Jo De Ro, schepen voor Financiën, Onderwijs en Preventie.

Wie wil participeren surft naar https://vilvoorde.citizenlab.co/ en krijgt daar de verschillende projecten en thema’s te zien. Je moet enkel een gebruikersnaam en mailadres opgeven om vervolgens commentaar te geven. “Dat kan eenvoudigweg door een idee te beoordelen met een duimpje omhoog of omlaag, of je kan een uitgebreidere toelichting geven bij jouw standpunt,” legt schepen De Ro uit. “Als je zelf nog ideeën hebt voor de onderwerpen, kan je die ook makkelijk toevoegen als een nieuw item/idee.”

De stad heeft alvast de ambitie om de inwoners digitaal op de hoogte houden van de implementatie van hun voorstellen en opmerkingen