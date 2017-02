Vilvoorde maakt mandaten en vergoedingen bekend van burgemeester en schepenen

Het stadsbestuur van Vilvoorde gaat tijdens de volgende gemeenteraad bekendmaken welke mandaten de burgemeester en de schepenen bekleden in intercommunales. Dat dat nu gebeurt, is natuurlijk niet toevallig. Door de commotie rond de Publifin- en Publipart-affaires vindt burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde dat transparantie meer dan ooit nodig is.

In het Vilvoordse schepencollege werd er unaniem beslist om een lijst op te stellen van alle mandaten die de burgemeester en de schepenen bekleden in intercommunales of privébedrijven, inclusief de vergoedingen die ze daarvoor ontvangen. Volgens burgemeester Hans Bonte heeft niemand van zijn bestuursploeg iets te verbergen, maar kan een politiek beleid nooit transparant genoeg zijn. Het is de bedoeling om de lijst openbaar te maken op de gemeenteraad van 20 februari.