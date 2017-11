Vilvoorde neemt straatvuilnisbakken onder de loep

Katrien Vaes, schepen voor openbare werken, wijkzorg en groen, legt uit: “Onze stadsdiensten zijn dagelijks, ook tijdens het weekend, in de weer met de straatvuilnisbakken. De vuilnisbakken in het centrum worden dagelijks geledigd terwijl deze in de parken en wijken tot vier maal per week leeggemaakt moeten worden. Een arbeids- en tijdsintensieve taak, zeker als je ook telkens rondom de vuilnisbak moet opruimen.”



De vuilnisbakken in dit experiment werden niet lukraak gekozen. Sinds maart 2017 loopt een zwerfvuilcoachingstraject in Vilvoorde en wordt de stad op vlak van zwerfvuil en sluikstorten bijgestaan door een coach van Mooimakers (het samenwerkingsverband van OVAM, Fost Plus en de Vlaamse steden en gemeenten) en afvalintercommunale Incovo.



Maaike De Ridder, projectleider zwerfvuil en sluikstorten van Incovo, licht verder toe: “Na de analyse van alle data rond de straatvuilnisbakken, werden mogelijke acties opgelijst. Aangezien een proper straatbeeld de eerste prioriteit krijgt, selecteerden we die vuilnisbakken waarbij zo goed als elke lediging zakjes naast de vuilnisbak stonden. Uit ervaring met vergelijkbare projecten weten we dat sluikstorten aan vuilnisbakken verminderden door het wegnemen van die vuilnisbakken. Bij de vuilnisbakken waar vaak zwerfvuil te vinden is, schilderen we voetstapjes op de grond die de passant onbewust richting vuilnisbak leiden. Slaat dit experiment aan, dan bekijken we hoe we tewerk kunnen gaan op andere knelpunten.”



De tien vuilnisbakken die tijdelijk verdwijnen liggen verspreid over het centrum en de wijken Kassei en Faubourg. Buurtbewoners worden twee weken vóór het experiment op de hoogte gebracht en op de vuilnisbakken zelf zullen duidelijke boodschappen staan rond hun nakend ‘verlof’. Daarnaast krijgen tien vuilnisbakken voetstapjes aangemeten. In beide experimenten meten Incovo en de stadsdiensten tijdens de proefperiode of er een duidelijk effect is. Nadien krijgt het stadsbestuur een advies rond terugplaatsen of verwijderen van vuilnisbakken en het effect van de voetstappen. Een evaluatie van dit project volgt begin januari 2018, waarna ook andere acties zullen volgen op basis van de ingezamelde cijfers en een inventaris van plaatsen waar zwerfvuil en sluikstorten frequent voorkomt.