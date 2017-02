Vilvoorde pakt uit met hiphop-festival

Vilvoorde pakt vanaf dit jaar ook uit met een hiphop-festival. Meer bepaald op zondag 14 mei zal in het park Drie Fonteinen de eerste editie plaatsvinden van ‘Fire is Gold’.

Vilvoorde wil duidelijk naam en faam verwerven als festivalstad. Vorig jaar werd voor het eerst in de Zennestad Marktrock georganiseerd, de festivalklassieker die jarenlang in Leuven plaatsvond. Ook de Fiesta Rociera en Mekitburn trekken jaarlijks duizenden bezoekers. En zondag 14 mei 2017 vindt in het park Drie Fonteinen de eerste editie plaats van ‘Fire Is Gold’. Het nieuwe urban-festival zal een mix brengen van hedendaagse hiphop muziek, sport en mode. De eerste namen zullen woensdag bekend gemaakt worden op een persconferentie.