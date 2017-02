Vilvoorde richt commissie op om intercommunales efficiënter te maken

"We hebben nu al één keer per jaar een speciale gemeenteraadscommissie waarin het beleid van alle intercommunales waarin de stad vertegenwoordigd is, besproken wordt. We willen echter nog een stap verder gaan en bekijken of de beheersstructuren van deze intercommunales niet eenvoudiger kunnen gemaakt worden en een aantal overbodige mandaten niet geschrapt kunnen worden”, verduidelijkt burgemeester Hans Bonte (Sp.a). “Ook de vraag of Vilvoorde nog wel moet deel uitmaken van deze instanties moet aan bod komen. We willen bij dit debat ook de andere betrokken gemeenten aan tafel. Concrete wijzigingen kunnen dan doorgevoerd worden bij de volgende samenstelling van deze intercommunales", aldus Hans Bonte.

In een interpellatie bestempelde Alain Van Hende (Vilvocraten) de raad van bestuur van afvalintercommunale Incovo 'als een zeer log en kostelijk orgaan' dat bovendien 'volstrekt nutteloos is aangezien het enkel de beslissingen van het directiecomité bekrachtigt'. Hij wees er onder meer dat Vilvoorde in deze raad liefst 3 schepenen en een ex-schepen afvaardigt. "Is het in deze tijden nog aanvaardbaar dat de bestuurders er een uurloon ontvangen dat tussen 248 en 295 euro schommelt. Moeten de Vilvoordenaars hun afvalverwerking zo duur betalen om politici te kunnen voorzien van een lucratieve bijverdienste", aldus Van Hende.

Het stadsbestuur gaf zoals aangekondigd alvast een lijst vrij van de mandaten van alle verkozenen van de meerderheidspartijen. De oppositie bleef echter op zijn honger zitten. “We kregen een lijst waarin alleen maar stond of een mandaat bezoldigd is of niet. Dat is toch geen volledige transparantie? Het argument van het stadsbestuur dat burgers het bedrag van de vergoedingen zelf kunnen opzoeken in de decretale bepalingen vind ik niet overtuigend. Wie gaat nu al die decreten napluizen? Wij vinden het niet meer dan normaal dat inwoners weten wat mandatarissen verdienen in intercommunales”, reageerde Peter Van Kemseke (CD&V).