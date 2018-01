Vilvoorde sluit aan bij Statiegeldalliantie

Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel. De stad Vilvoorde sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Die ijvert op Vlaams niveau voor het invoeren van statiegeld op blikjes en PET-flesjes.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 22 januari werd het voorstel van CD&V en Open VLD om toe te treden tot de Statiegeldalliantie nagenoeg unaniem goedgekeurd.

Uit de samenleving komt steeds meer druk op de Vlaamse regering om statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen. De Statiegeldalliantie groeit razendsnel: op anderhalve maand steeg het aantal alliantiepartners van 20 naar meer dan 100: bedrijven, verenigingen, actiecomités en gemeenten uit Nederland én Vlaanderen.

De Statiegeldalliantie en Vilvoorde hopen nu dat ook andere Vlaamse steden en gemeenten zich aansluiten. Het zwerfvuil, waarvan blikjes en flesjes een groot deel vormen, is immers een grote kostenpost voor de gemeenten. In Vlaanderen gaat elk jaar meer dan 100 miljoen euro naar zwerfvuil. Met statiegeld zouden die kosten -die nu bij de belastingbetalers terecht komen- verminderen. Statiegeld is ook de eerste stap naar een circulaire economie.

Het stadsbestuur zal nu concrete stappen ondernemen om de aansluiting zo snel als mogelijk te officialiseren en vraagt aan Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen Jo De Ro om de Vilvoordse stem te laten horen in het Vlaams Parlement. Ook aan schepen Katrien Vaes wordt gevraagd om hetzelfde te doen binnen Incovo.

Hoe werkt het statiegeldsysteem voor de consument?

Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je bijvoorbeeld 0,25 euro statiegeld. Die 0,25 euro krijg je volledig terug op het moment dat je de lege verpakking via een automaat of een winkelbalie terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn flesje of blikje netjes terugbrengt betaalt helemaal niets extra. Na inleveren gaat de verpakking het recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt.

Veel betere recyclagecijfers

Bij statiegeldsystemen wordt veel meer gerecycled dan nu het geval is. In Duitsland wordt zelfs 98 procent van de PET-flessen gerecycled.

In Nederland wordt slechts 58 procent van de kleine PET-flessen, waar geen statiegeld op zit, gerecycled. Vergelijk dit met het retourpercentage voor grotePET-flessen, waar wel statiegeld op zit: ongeveer 95 procent.

Andere regiogemeenten

In onze regio willen ook Gooik, Meise en Roosdaal aansluiten bij de Statiegeldalliantie.