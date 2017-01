Vilvoorde verleent medewerking aan boekhoudkundige audit

De stad Vilvoorde gaat haar volledige medewerking verlenen aan een zogenaamde forensische audit. Een grondig administratief onderzoek door een agentschap van de Vlaamse overheid moet meer duidelijkheid scheppen in de boekhoudkundige chaos van de stad en haar Autonoom Gemeentebedrijf.

Twee onafhankelijke audits brachten vorige maand een grote boekhoudkundige chaos aan het licht bij de stad Vilvoorde en haar Autonoom Gemeentebedrijf. De stad heeft de resultaten van die audits overgemaakt aan de Vlaamse overheid, die op haar beurt nu een grondige doorlichting gaat maken van de stedelijke boekhouding. En dat tot tevredenheid van Vilvoorde, dat volledige duidelijkheid wil over zijn geldstromen. Als de audit van de Vlaamse overheid uitwijst dat er inderdaad misdrijven gepleegd zijn, wordt automatisch het parket ingelicht. Die beslist dan wat er mee moet gebeuren. De stad laat weten dat ze in geval van fraude of misbruik niet zal aarzelen om juridische stappen te ondernemen.

Volgens CD&V Vilvoorde komt de audit niet geheel onverwacht. Dat Vlaanderen nu ingrijpt noemt CD&V noodzakelijk maar schadelijk voor het imago van de stad.