Vilvoorde vervolgt voormalig financieel beheerder

De boekhouding van de stad Vilvoorde en het autonoom gemeentebedrijf liggen al een tijdje onder vuur. Om klaarheid te brengen, heeft het stadsbestuur in 2016 al een reeks audits laten uitvoeren door gespecialiseerde instanties. Begin dit jaar voerde ook Audit Vlaanderen een forensische audit uit. De conclusies van dit onderzoek werden op vrijdag 28 april overgemaakt aan de burgemeester en de secretaris van de stad.

"Aangezien uit het rapport blijkt dat er vaststellingen werden gedaan die er kunnen op wijzen dat misdrijven werden gepleegd, besliste het stadsbestuur om een advocaat aan te stellen teneinde toe te laten de mogelijk geleden schade te recupereren.” aldus burgemeester Hans Bonte.

Oppositiepartij CD&V vindt het niet ersntig dat het stadsbestuur alle fouten alleen in de schoenen schuift van één ambtenaar en betreurt voora dat het bestuur niet vroeger heeft ingegrepen. "We gaan nu bekijken of dat onderzoek nieuwe elementen heeft bovengespit. De audits die twee onafhankelijke revisoren enkele maanden geleden uitgevoerd hebben, waren in elk geval vernietigend. De financiële chaos is zo groot dat er zelfs geen getrouw beeld meer is van hoe de stad er financieel voor staat. Dan is er toch maar één conclusie: ook het politiek niveau heeft hier geblunderd", concludeert gemeenteraadslid Peter Van Kemseke.