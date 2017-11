Vilvoorde voert zone 30 in op Brusselsesteenweg

Vilvoorde wil met de maatregel zowel de zware ongevallen vermijden als het zwaar verkeer weren. Naar eigen zeggen had de stad geen alternatief dan de maatregel in te voeren. "Er komt daar een nieuwe fietsautosnelweg die Vilvoorde met Brussel zal verbinden, er komt een fiets- en een voetgangersbrug en er staan ingrijpende rioleringswerken gepland. Zowel in het belang van de fietsers als van de plaatselijke bevolking is er voor gekozen om een zone 30 in te voeren", aldus de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte.

VOKA en buurgemeente Grimbergen zijn niet tevreden met de maatregel. De Brusselsesteenweg is voor vele Grimbergse bedrijven een belangrijke verbindingsweg met de Brusselse Ring.