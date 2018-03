Vilvoorde weer stap dichter bij aanleg ringtrambusnet

Het 'ringtramtracé'loopt van de Heizel via Vilvoorde naar Brussels Airpor. Het is naast het tracé Brussel-Noord-Willebroek en Brussel-Noord-Brussels Airport één van de 3 nieuwe tracés ten noorden van Brussel waar de Vlaamse regering in de toekomst trams wil laten rijden. In afwachting van de aanleg van een tramlijn werd op dit 'ringtramtracé' ervoor geopteerd om de eerste trambussen in te zetten.

In augustus vorig jaar raakten de gemeentebesturen van Vilvoorde, Machelen en Grimbergen het met de Vlaamse overheid eens over het juiste tracé. Na consultaties met de bevolking werden met de gemeentebesturen samenwerkingsovereenkomsten opgesteld over de uitvoering van de werken en de finnaciering. De Vlaamse regering trekt daar in totaal 89 miljoen euro voor uit.

Volgens Vilvoords burgemeester Bonte gaat het om zeer belangrijke werken voor de toekomst van de mobiliteit in de stad. "Samen met de lopende renovatie van het station en de recente aanleg van de nieuwe busterminal wordt de ringtrambus met zijn vrije busbanen een belangrijke hefboom voor een performant openbaar vervoer dat een echt alternatief kan bieden voor het verstikkend autoverkeer door het centrum van Vilvoorde. De trambus zal tevens de inwoners van de wijken Koningslo en Kassei een vlotte en comfortabele mogelijkheid bieden om naar het stadscentrum te komen", aldus Bonte, die er aan toevoegde dat zwaar zal worden geïnvesteerd in voetpaden en fietsinfrastructuur.

Volgens Bonte zal het hele net in 2020 operationeel zijn. Op Vilvoords grondgebied bedragen de kosten 40 miljoen euro, bedrag dat voor het grootste gedeelte zal worden gedragen door Vlaanderen.