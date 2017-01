Vilvoorde wil snel nieuwe bestemming Asiat-site na illegale raveparty

Vilvoorde wil zo snel mogelijk een permanente invulling van de Asiat-site. Voorts vraagt de stad om het voormalige militaire domein beter te beveiligen. Aanleiding is de illegale raveparty die er op oudejaarsnacht georganiseerd werd. De verantwoordelijken voor de fuif mogen zich overigens aan zware boetes verwachten.

De Asiat-site staat al enkele maanden opnieuw leeg nadat ze vorig jaar dienst deed als tijdelijk asielcentrum. Ook voordien stond het voormalige militaire domein een tijdlang leeg. De illegale raveparty die er op oudejaarsnacht doorging, is volgens burgemeester Bonte een bewijs dat de site amper beveiligd is. De fuivers moesten enkel maar een draad doorknippen. (Bekijk ook de reportage: 'Politie bestookt met vuurwerk tijdens illegale raveparty in Vilvoorde') Vilvoorde vraagt aan het Ministerie van Defensie en de Regie der Gebouwen om de Asiat-site daarom beter te beveiligen. Maar de stad denkt ook al op lange termijn en wil dat de site met heel wat gebouwen snel een nieuwe permanente invulling krijgt.