Vilvoorde wil verkrotting aanpakken in historische arbeiderswijk

De stad Vilvoorde wil de leegstand en verkrotting aanpakken in de historische arbeiderswijk rond het Maurits Duchépark in de wijk Far-West. Daar staan een aantal vervallen huisjes die eigendom zijn van de Vilvoordse Huisvestingsmaatschappij. Het stadsbestuur wil er een aantal van renoveren met behoud van de erfgoedwaarde, maar daar is op dit ogenblik geen geld voor.

Het Maurits Duchéhof in de Vilvoordse wijk Far-West is één van de eerste tuinwijken die naar Engels model werd gerealiseerd op het Europese vasteland. Het was een project uit de jaren '20 van de vorige eeuw van Le Foyer Vilvordien of Vilvoordse Haard, de toenmalige sociale huisvestingsmaatschappij. Ondertussen hebben de meeste huisjes privé-eigenaars, maar er zijn er nog een aantal eigendom van de Vilvoordse Huisvestingsmaatschappij en die zijn in een erbarmelijke toestand. “Er zijn te weinig middelen voor een grondige renovatie. De Huisvestingsmaatschappij kan op dit ogenblik ook geen beroep meer doen op renovatiesubsidies voor dergelijke oudere woningen. En dus zitten we met een patrimonium dat leegstaat en verkrot”, aldus burgemeester Hans Bonte.

Sommige huisjes worden gekraakt, anderen zijn aantrekkingspolen voor zwerfvuil. De stad wil ze echter niet allemaal slopen omdat deze woningen beschouwd worden als stedelijk erfgoed, ook al zijn ze niet beschermd. Vilvoorde gaat nu die woningen behouden die het dichtst bij park liggen, behouden omdat ook het park een grote erfgoedwaarde heeft. Een ander deel zal verdwijnen onder de sloophamer. Om de renovatie te financieren zal de stad onderzoeken of een publiek-private samenwerking mogelijk is.