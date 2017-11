Vilvoorde zoekt vrijwilligers voor winteropvang

Momenteel hebben zich al een tiental vrijwilligers gemeld. Dat is voldoende om van start te gaan, maar als het een strenge winter wordt is dat aantal veel te klein om in alle noden te kunnen voorzien. De winteropvang is een jaarlijks initiatief in de stad Vilvoorde. Vorig jaar was de winteropvang in een pand langs de Harensesteenweg. Daar konden daklozen elke nacht het kwik onder nul graden zakte, terecht en ook nog de dag nadien.

De winteropvang in Vilvoorde wordt gecoördineerd door het OCMW, met de hulp van het Centrum Algemeen Welzijn, het wijkgezondheidscentrum en tal van verenigingen. Kandiaten voor de winteropvang kunnen zich melden bij het OCMW van de stad Vilvoorde.