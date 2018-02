Vilvoordenaar Yannick Carrasco gaat in China voetballen

De Chinezen leggen 30 miljoen euro op tafel voor de Belgische vleugelspeler. Daarbovenop betalen ze nog eens 24 miljoen euro taks, een regel die de Chinese competitie oplegt sinds vorig jaar de transfersommen in het land naar recordhoogten klommen.

Carrasco speelde sinds 2015 bij Atlético Madrid, nadat hij overkwam van AS Monaco. Bij de Spanjaarden groeide hij al snel uit tot een sterkhouder. In 124 maakte hij 23 doelpunten.

Toch is de transfer van Carrasco is geen verrassing. Bij Atlético Madrid leefde hij op gespannen voet met enkele ploegmaats en trainer Simeone en zat mede daardoor de laatste maanden vaker op de bank dan hem lief was.

De keuze voor Dalian is dan wel weer een verassing. "Het sportieve project heeft me overtuigd. Ik wil net zoals Hulk, Lavezzi, Capello en natuurlijk mijn goeie vriend Axel Witsel mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de sport in dit land. Maar mijn ambitie om naar het WK te gaan is niet veranderd. Ik zal alles doen om te tonen aan de bondscoach dat ik klaar ben voor Rusland”, laat de Vilvoordenaar in een persbericht weten.