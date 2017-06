Vilvoords bedrijf NNOF voorbeeld voor circulaire economie

NNOF ofwel Nearly New Office Facilities is een bedrijf uit Vilvoorde dat oude kantoormeubelen verwerkt tot nieuwe. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de economie van de toekomst: de circulaire economie. Dat is Vlaams Minister-President Bourgeois niet ontgaan en daarom bracht hij het bedrijf een bezoek.

"Wij willen tegen 2050 een volledig circulaire economie zijn waarbij producten verwerkt worden tot nieuwe producten of omgezet worden in nieuwe grondstof." Aan het woord is Vlaams Minister-President geert Bourgeois. De Vlaamse overheid wil het goede voorbeeld geven en koopt darom kantoormeubelen bij het Vilvoordse bedrijf NNOF, wat staat voor Nearly New Office Facilities.

NNOF verwerkt oude kantoormeubelen tot nieuwe. Dat is goed voor het milieu, want er zijn geen nieuwe grondstoffen nodig en er wordt geen afval geproduceerd. Het bedrijf groeit, maar er zit een addertje onder het gras. "Ik denk dat wij jaar in, jaar uit stijgen, zeker in omzet. Dat is allemaal goed, maar er is nog altijd geen concurrent. Er is nog geen tweede bedrijf opgestaan die dat op dezelfde manier doet. Zolang we geen concurrentie hebben en zolang er niet massaal op die manier wordt aangekocht, is er een lange weg te gaan," vertelt CHristophe Pierre, de CEO van NNOF.