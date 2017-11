Vilvoords burgemeester Hans Bonte eist volwaardige rechtbank voor Halle-Vilvoorde

"Dergelijke uitspraken doen is het beste wat zo'n rechter kan doen om het rechtsysteem in dit land compleet te ondermijnen", aldus Bonte. Ook Thierry Freyne, de procureur van Halle-Vilvoorde, reageerde maandag in Het Nieuwsblad bijzonder ontstemd op de uitspraken van de rechter die hij als ongezien en onaanvaardbaar bestempelde.



"Door de onvolledige splitsing van het gerechtelijk apparaat van het vroegere Brussel-Halle-Vilvoorde is Halle-Vilvoorde nog steeds het enige gerechtelijke arrondissement in dit land dat niet over een volwaardige rechtbank beschikt. Het is hoog tijd dat Geens daar werk van maakt. Momenteel is het in Brussel aanschuiven bij de Franstalige rechtbanken. Deze genieten de voorkeur omdat ze veel trager werken en laksere vonnissen vellen", aldus Bonte.

Niet alleen Bonte wil een volwaardige rechtbank voor Halle-Vilvoorde. Volgens Het Nieuwsblad delen de 33 burgemeesters van het arrondissement Halle-Vilvoorde het standpunt van Bonte.