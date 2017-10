Vilvoords Syriëstrijder riskeert maximumstraf in beroep

In eerste aanleg was de 25-jarige Syriëstrijder eerder dit jaar veroordeeld tot 28 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling, meteen de eerste veroordeling in ons land voor een terroristische moord in Syrië. In telefoongesprekken met zijn vriendin had Elouassaki opgeschept over het feit dat hij betrokken was bij een executie van een sjiiet. Later was er ook sprake van het doden van een christen. Elouassaki trok na het verdict echter naar het Antwerpse Hof van beroep, waar volgens HLN zijn beroep gisteren voor het eerst werd behandeld. Hij riskeert de maximumstraf, in dit geval 30 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling.

Elouassaki trok in de herfst van 2012 naar Syrië maar keerde enkele maanden later terug naar Vilvoorde, nadat hij ernstig gewond was geraakt bij een granaataanval.